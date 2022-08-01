Джамала показала, як тренується зі своїм партнером у польських "Танцях з зірками"

Українська співачка Джамала вже активно готується до прямих ефірів польських "Танців з зірками".

Виконавиця, яка минулого року підкорювала паркет українських "Танців з зірками", знову боротиметься за перемогу.

Польська версія танцювального шоу вийде в ефіри наприкінці серпня. А поки Джамала активно тренується зі своїм партнером – 30-річним танцівником Яцеком Йешке.

В Instagram-stories знаменитість вирішила поділитися своїми результатами та враженнями. Виконавиця розповіла, що цього разу їй трішки легше, адже вона просто намагається згадати рухи. Тим більше, танці допомагають Джамалі ментально, адже завдяки ним артистка бореться з тривожними думками.

Джамала готується до ефірів "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Згадую, як це взагалі – танцювати. Ефіри починаються вже в кінці серпня й треба активно входити в режим. А ще згадала, як же круто танці допомагають справлятися з тривожними думками. Такий собі вид медитації", - поділилася артистка.

Джамала готується до ефірів "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Окрім цього, співачка подякувала своєму партнеру за те, що він допомагає їй. Джамала вірить, що на паркеті вони покажуть чудовий результат.

"Дякую за те, що допомагаєш та підтримуєш на кожному кроці. Знаю: у нас все вийде", - зазначила Джа.

Джамала готується до ефірів "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, що раніше Джамала розповідала, що для неї участь у шоу "Танці з зірками", це можливість зайвий раз нагадати про війну в Україні. Артистка поділилася, що під час прямих ефірів відбуватиметься збір коштів, які переказуватимуть на допомогу українцям.

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