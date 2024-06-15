Джамала показала, як її 6-річний син випустився з дитячого садочка

Українська співачка Джамала поділилася важливою подією у житті старшого сина.

Так, 6-річний Емір-Рахман закінчив дитячий садочок. З цієї нагоди хлопчик взяв участь у випускному концерті й потішив усіх присутніх своїми талантами. Зокрема, на святі син Джамали у костюмі та сорочці з метеликом зробив ефектний вихід зі стрибками на імпровізовану сцену. Також випускник співав разом з іншими дітками та зворушливо розповідав вірш. До слова, Емір-Рахман зізнався мамі, що переймався перед виходом, але все ж впорався з хвилюваннями та захопив у увагу глядачів.

Син Джамали попрощався з дитячим садочком

"Випускний у садочку. Щоб не плакати вони сміялися", - написала співачка у фотоблогу.

Уже після офіційної частини випускникам влаштували вечірку з великими конфетті та кульками. До слова, привітати та підтримати брата у хвилюючий день разом з мамою завітав і 3-річний Селім-Гірай і родина.

Джамала на випускному сина / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала на випускному сина / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, наприкінці травня цього року у співачки Джамали народився третій синочок, якого назвали Алімом. А нещодавно артистка вперше повністю показала новонародженого на милому знімку.

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