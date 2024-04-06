Джамала показала, як її старший син відсвяткував день народження у садочку

Днями Еміру-Рахману виповнилося шість років.

Українська співачка Джамала поділилася, як її син відсвяткував своє 6-річчя в дитячому садочку.

Так, на свято Еміра-Рахмана завітало багато друзів. А зіркова мама тим часом подбала про появу на вечірці казкових персонажів з його улюбленого мультику. Так, аніматори організували дітям справжнє свято з конкурсами й призами. Зокрема, іменинник спочатку перевтілився на Капітана Америку, а згодом приміряв образ Галка. Окрім того, друзів Еміра-Рахмана розважала і Людина-павук.

Син Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також задля кращої атмосфери у садочку спеціально задекорували приміщення у відповідному стилі.

Син Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Додам мі-мі-мі контенту, як Еміра день народження святкували в садочку", - написала Джамала.

Зазначимо, син артистки відсвяткував день народження 27 березня. Того ж дня зіркова мама присвятила Еміру-Рахману допис й адресувала йому теплі вітальні слова.

Нагадаємо, Джамала разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Бекіром Сулеймановим, окрім Еміра-Рахмана також виховує трирічного Селіма-Гірая. А цьогоріч родина співачки стане багатодітною, адже Джамала втретє вагітна. Нещодавно виконавиця розсекретила, в якій країні вона народжуватиме та чи будуть пологи партнерськими.

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