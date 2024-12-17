Джамала показала, як з синами оригінально прикрасила ялинку величезним бантиком

Українська співачка Джамала показала, як з синами оригінально прикрасила ялинку.

Так, родина вже повністю готова зануритися у казкову зимову атмосферу. І віднедавна у їхній оселі з'явилася ялинка. А декорувати її взялися наймолодші члени сім'ї – 6-річний Емір та 4-річний Селім.

Сини виконавиці залюбки обирали іграшки та вішали їх на гілочки під новорічні пісні. Зіркова мама зізнається, що дала повну свободу хлопчикам і не втручалася.

"Яка красива у нас ялинка! Звичайно, побили іграшки, але це абсолютно їхня творчість", - написала Джамала.

Джамала з синами прикрасила новорічну ялинку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Але це було не все. Крім гірлянди й іграшок, родина додала останню ключову деталь. Так, цьогоріч на деревці Джамали красується величезний білий бантик розміром з ялинку. Артистка показала результат до та після.

Джамала з синами прикрасила новорічну ялинку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

А вже згодом у сторіз Джамала показалася з найменшим синочком Алімом на руках. Знаменитість ніжно пригорнула його до себе та попозувала на тлі прикрашеної ялинки. І зізналася, що часто її настрій рятують саме такі моменти разом з піврічним малюком.

"Коли за вікном "сонячно" рятує лише моє сонечко та кава", - поділилася співачка.

Джамала з синами прикрасила новорічну ялинку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва також хизувалася своєю ялинкою, яка сягнула майже до стелі її будинку. Зірка показала кумедний процес прикрашання деревця з чоловіком Кацуріним і його дітьми.

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