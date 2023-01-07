Джамала показала, який вигляд мала до популярності: з коротким волоссям та у мінішортиках

Українська виконавиця Джамала поділилася із архівними фото і показала, який вигляд мала до великої популярності.

Співачка привітала із днем народження свою подругу, яку називає "сестрою від іншої мами", у сторіз в Instagram. До свого привітання Джамала додала світлини із близькою людиною.

"Як добре, що ти народилася. Моя сестра від іншої мами. І хоч у селі в Криму, хоч у європейському місті – ти завжди виглядаєш неймовірно! Ікона стилю! Просто будь щаслива", - звернулася до подруги виконавиця.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

На фото шанувальники могли ледь впізнати співачку, адже на першому кадрі вона позувала з коротким волоссям у сонцезахисних окулярах, а на другому - продемонструвала довгі ноги у мінішортиках.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, у грудні Джамала заспівала разом із співаком Hozier та кантрі-співачкою Бренді Карлайл у Вашингтоні на премії 45th Annual Kennedy Center Honors.

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