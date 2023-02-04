Джамала показала, який вигляд мала у 16 років: з тонкими бровами та яскравим макіяжем

Українська співачка Джамала показала шанувальникам, який вигляд мала у підлітковому віці.

Виконавиця у сторіз в Instagram привітала з днем народження свою близьку подругу. На честь свята Джамала поділилася архівною світлиною.

На фото майбутня зірка позувала разом з подругою. Тоді у Джамали були тонесенькі брови, які були модними на той час, довге волосся та яскравий макіяж з червоними губами.

"Десь років по 16", - коротко підписала фото співачка.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нижче виконавиця додала свіже селфі з подругою та запитала у фанів, чи сильно фони змінилися за цей час. Шанувальники віддали більшість голосів за те, що Джамала помінялася зовні.

Нагадаємо, нещодавно Джамала із сумним виглядом звернулася до своїх шанувальників та розповіла про складний етап у своєму житті.

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