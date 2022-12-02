Джамала показала знеструмлений Київ і подякувала українцям за допомогу одне одному: "Маємо бути єдиними"

Переможниця "Євробачення-2016" Джамала опублікувала фото Києва, який потонув у темряві внаслідок масованих ракетних ударів по Україні.

У своєму дописі співачка хотіла показати, до яких наслідків призводить російська агресія та через що доводиться проходити українцям зараз. Однак, як зазначила Джамала, скоро Росія сама вже давно занурилася у темряву.

"Росія нахабно намагається позбавити українців тепла, світла та води. І вона не планує зупинятися. Сьогодні знову тривоги...

Попередні удари привели до того, що зараз дефіцит виробництва електроенергії складає близько 30%. Це суттєвий відсоток, на жаль. Тисячі містечок, сіл та близько 6 мільйонів людей зараз без світла. Раніше їздила потягом та бачила освітлені вночі вулиці, цього разу побачила країну в пітьмі. Країна-агресор хоче занурити Україну в цю пітьму, а сама водночас вже давно в ній тоне", - написала Джамала.

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Також співачка подякувала українцям за їхню незламність, а особливо працівникам критичної інфраструктури, які і вдень, і вночі працюють над відновленням енергозабезпечення країни.

"Я дякую всім тим, хто працює та відновлює світло. Це понад 1000 фахівців. Ви — герої! Дякую людям, які допомагають один одному в цей складний час. Ми маємо бути єдиними, наскільки це можливо", - додала артистка.

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