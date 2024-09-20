Джамала показалася з крихітним сином і зізналася, що їй допомагає відновлюватися після третіх пологів

Українська співачка Джамала поділилася секретами піклування про себе після народження третього сина.

Так, на третій місяць після появи у родині маленького Аліма, виконавиця зізналася, що працює над поверненням до бажаної форми. Втім, наперед артистка зазначила, що всі свої ритуали проводить не кваплячись та з урахуванням того, щоб не нашкодити маленькому синочку, який перебуває на грудному вигодовуванні.

"Іноді людям здається, що вагітний ти 9 місяців. Тобто цілих 9 місяців ти розтягуєшся. А стати як було, то маєш за тиждень? Hi. На повернення теж приблизно той самий час. Або більше, у всіх по-різному. Що я роблю? Не поспішаю! Бо у мене малюк на грудному вигодовуванні. Це дуже важливо", - підкреслила Джа в фотоблогу.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Тож, серед основних процедур, до яких вдається співачка з метою відновлення свого тіла після виношування малюка – відвідування косметологічних процедур, пілатес, йога та здорове харчування без шкоди грудному вигодовуванню.

"Я дуже люблю ці штуки (медичні обладнання з поліпшення стану тіла – прим. ред.). Вони реально працюють. Після других пологів реально дуже швидко все повернулося, але ще потрібно фізичне навантаження. Пілатес – живіт, поперек, спина говорять мені "дякую". Ну йога туди ж, як бонус афірмації. Їжа. На жаль, я не з тих дівчат, які худнуть на ГВ і типу все в груди. Hi, не мій випадок. Тому знову намагаюсь харчуватися збалансовано, але враховуючи ГВ", - поділилася зірка.

Джамала з сином Алімом / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно Джамала розповіла про складнощі, з якими стикнулася після появи третьої дитини.

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