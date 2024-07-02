Джамала повернула синів жити до України і пояснила, чому привезла їх з-за кордону під час війни

Українська співачка Джамала повернула синів жити до України.

З початком повномасштабної війни артистка вивезла своїх дітей. Спочатку Емір та Селім перебували в сестрою артистки у Туреччині, а вже згодом з батьками чоловіка у Польщі. Сама ж Джамала жила на дві країни. Виконавиця працювала і займалася благодійністю в України та приїжджала до дітей. Співачка говорить, що це був справді складний період.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я переїздила з країни в країну. І це такі емоційні гойдалки: коли ти поруч із дітьми й готуєш їм борщ, то здається, всі крім тебе працюють на користь країни, а коли їдеш — серце навпіл. Це було боляче, але я потрохи навчилася себе пробачати за те, що не завжди поруч", - розповіла виконавиця в інтерв'ю Vogue.

Нині ж сини співачки живуть разом із нею в Києві. Джамала пояснила, що коли втретє завагітніла, перед нею із чоловіком постав складний вибір. Подружжя думало: чи забрати хлопців до України, чи одразу після народження малюка везти його знайомитися з братами. Врешті, співачка обрала перший варіант. Виконавиця говорить, що це було правильне рішення, адже Емір та Селім почали піклуватися про молодшого братика ще до його народження.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Мені було важливо, щоб сини стали частиною процесу очікування третьої дитини. Вони торкаються мого живота, ставлять смішні й серйозні запитання. Все це дрібниці, але ці дрібниці дуже важливі. Хлопці піклуються про брата ще до його появи на світ, отже я ухвалила правильне рішення", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, раніше Джамала розсекретила, скільки кіло набрала після третьої вагітності. Також артистка на свіжих фото показала, який вигляд тепер має її фігура.

Джамала втретє стала мамою!

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