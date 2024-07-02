Джамала повернула синів жити до України і пояснила, чому привезла їх з-за кордону під час війни

Діти виконавиці перебували в Польщі.
Українська співачка Джамала повернула синів жити до України.
З початком повномасштабної війни артистка вивезла своїх дітей. Спочатку Емір та Селім перебували в сестрою артистки у Туреччині, а вже згодом з батьками чоловіка у Польщі. Сама ж Джамала жила на дві країни. Виконавиця працювала і займалася благодійністю в України та приїжджала до дітей. Співачка говорить, що це був справді складний період.
"Я переїздила з країни в країну. І це такі емоційні гойдалки: коли ти поруч із дітьми й готуєш їм борщ, то здається, всі крім тебе працюють на користь країни, а коли їдеш — серце навпіл. Це було боляче, але я потрохи навчилася себе пробачати за те, що не завжди поруч", - розповіла виконавиця в інтерв'ю Vogue.
Нині ж сини співачки живуть разом із нею в Києві. Джамала пояснила, що коли втретє завагітніла, перед нею із чоловіком постав складний вибір. Подружжя думало: чи забрати хлопців до України, чи одразу після народження малюка везти його знайомитися з братами. Врешті, співачка обрала перший варіант. Виконавиця говорить, що це було правильне рішення, адже Емір та Селім почали піклуватися про молодшого братика ще до його народження.
"Мені було важливо, щоб сини стали частиною процесу очікування третьої дитини. Вони торкаються мого живота, ставлять смішні й серйозні запитання. Все це дрібниці, але ці дрібниці дуже важливі. Хлопці піклуються про брата ще до його появи на світ, отже я ухвалила правильне рішення", - поділилася виконавиця.
Нагадаємо, раніше Джамала розсекретила, скільки кіло набрала після третьої вагітності. Також артистка на свіжих фото показала, який вигляд тепер має її фігура.
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