Джамала повідомила, що її батьку зробили операцію, та показала кадри з ним

Алім Джамаладінов своєю чергою похвалив свою доньку.
Співачка Джамала розповіла своїм фанам, що її батьку зробили операцію.
Так, в сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка зізнається, що минулий тиждень для неї був дуже складний, адже її тата - Аліма Джамаладінова – прооперували.
"Головне, щоб ваші батьки були здорові", - прокоментувала Джа.
Що саме сталось з татом, знаменитість вирішила залишити в таємниці.
Однак вона показала відео з батьком, яке було зроблене в лікарні. На ролику, батько похвалив доньку.
"За такий короткий час, ти вивчила такий танець. Ти в мене не танцівниця – ти в мене професіоналка", - сказав Джамалі батько.
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