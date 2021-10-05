Джамала повідомила, що її батьку зробили операцію, та показала кадри з ним

Джамала повідомила, що її батьку зробили операцію, та показала кадри з ним

Алім Джамаладінов своєю чергою похвалив свою доньку.

Співачка Джамала розповіла своїм фанам, що її батьку зробили операцію.

Так, в сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка зізнається, що минулий тиждень для неї був дуже складний, адже її тата - Аліма Джамаладінова – прооперували.

"Головне, щоб ваші батьки були здорові", - прокоментувала Джа.

Джамала з батьком / instagram.com/jamalajaaa

Що саме сталось з татом, знаменитість вирішила залишити в таємниці.

Однак вона показала відео з батьком, яке було зроблене в лікарні. На ролику, батько похвалив доньку.

Джамала з батьком / instagram.com/jamalajaaa

"За такий короткий час, ти вивчила такий танець. Ти в мене не танцівниця – ти в мене професіоналка", - сказав Джамалі батько.

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