Джамала пояснила, чому погодилася на участь у "Танцях з зірками" в Польщі

Як розповіла Джамала, для неї участь у польській версії шоу "Танці з зірками" зовсім відрізняється за емоціями та метою, ніж це було в українських "Танцях".

Як розповіла виконавиця у "Сніданку з 1+1", своєю участю у шоу в Польщі вона хоче привертати увагу до події в Україні, інтерес до яких в Європі потроху згасає. Окрім того, на польських "Танцях" збиратимуть гроші для постраждалих у результаті війни українців:

"Для мене це взагалі не той самий випадок. Тому що я, перш за все, йду на "Танці", щоб знову і знову говорити про Україну. І те, що Polsat (польський ТБ канал – прим.ред), сам канал, і сам Polsat фонд вперше в історії взагалі "Танців з зірками" пішов на цей крок, це перший кейс, який є такого плану. Вони будуть збирати кошти під час ефірів на потреби жертв війни в Україні. І це, а ви розумієте, в такому розважальному шоу поставити таку тематику, говорити про неї, збирати кошти, це дуже гідний вчинок", - прокоментувала Джамала.

Йду на танці, щоб говорити про Україну - Джамала про участь у польських “Танцях із зірками”

Окрім того, артистка зазначила, що наразі у Польщі перебуває найбільша кількість переселенців з України, яких вона хоче підтримати:

"Тому "Танці" і саме у Польщі, тому що саме в Польщі зараз найбільша кількість переміщених наших громадян, дуже хочеться підтримати їхній моральний дух. Вже замало постів в Instagram, замало концертів. Вже щось потрібно змінювати, аби не наскучила тема України. Тому кожен раз це має бути щось нове", - пояснила зірка.

Нагадаємо, що днями Джамала підтвердила, що стала учасницею польської версії шоу "Танці з зірками". Під час шоу "Танці з зірками" відбуватиметься збір коштів, які переказуватимуть на допомогу українцям.

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