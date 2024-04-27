Джамала пояснила, чому уникає спілкування з рідними в окупованому Криму: "Наш біль"

Українська співачка Джамала зізналася, чи часто спілкується з рідними в анексованому Криму.

Як повідомляє зірка, зв'язуватися з людьми, які залишилися жити на півострові, вона намагається вкрай рідко. Бо розуміє, що це може нести загрозу їхньому життю або свободі. Зокрема, співачка наголосила, що в Криму є величезна кількість кримських татар, яких окупаційний режим вже позбавив волі за їхню проукраїнську позицію. Так, попри спільні проєкти з ними, Джамала зводить спілкування до мінімуму.

Джамала

"Рідко, але спілкуюся. Бо, на жаль, навіть автентичні кримськотатарські музиканти, які брали участь у запису, не хочу наражати їх на небезпеку. Ми всі розуміємо, що Крим у нас просто лідирує по кількості людей, який ув'язнили на 18-25 років. Це понад 250 ув'язнених і, на жаль, всі вони є кримськими татарами. Це, дійсно, наш біль, бо в Криму робиться спротив. Я намагаюся зайвий раз не дратувати та не чіпляти. Тим паче я і сама заарештована РФ і оголошена ними в розшук в Інтерпол. На їхню думку, я поплічниця тероризму. Тому я зайвий раз намагаюся не спілкуватися зі своїми родичами", - розповіла Джамала в інтерв'ю "Новини.LIVE".

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна висловилася про стосунки з сестрою, яка виїхала до РФ і замовчує злочин росіян на території України.

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