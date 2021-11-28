Джамала пригадала, як вперше зізналась хлопцю в коханні: "Я отримала виноградом в обличчя"

Це трапилося в школі.

На суперфінал "Танців з зірками" завітала учасниця шоу, співачка Джамала.

Так, зірка заспівала на паркеті свою нову пісню "Потайки".

"Вона (ред. – пісня) про те, як важливо, щоб ви не втрачали себе. Це одна з найсміливіших пісень, які я писала. На це мене підштовхнули саме танці", - поділилася Джа.

Окрім цього, зірка розповіла про один неприємний інцидент, яка трапився з нею ще у школі. Так, майбутня виконавиця тоді вперше у житті зізналася хлопцю в коханні. Втім, він вчинив з Джамалою жахливо. Він вдарив її виноградо.

Джамала розповіла про шкільне кохання / скріншот з відео

"Я вперше зізналася в школі хлопцю, який мені подобався. Я отримала виноградом просто в обличчя. Але за що, за те, що я відкрилася? За те, що я була щирою? За те, що я була відверта, чесна? Я дурепа? Я не така? Я не розповідала цю історію батькам. Мені було дуже соромно", - поділилась артистка.

До слова, Джамала вперше розповіла про цей неприємний інцидент. Вона щаслива, що може спокійно про це говорити у прямому ефірі.

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