Джамала про ревнощі старшого сина до молодшого: "Вони виражаються агресією"

Артистка розповіла, чи не планує відвідати з сином психолога.

Українська співачка Джамала відверто зізналася, що зіштовхнулася з проблемою у вихованні дітей.

У артистки та її чоловіка Бекіра підростає двоє синів – трирічний Емір-Рахман та однорічний Селім-Гірай. Виявилося, що у старшого існують ревнощі до молодшого, йдеться у "Світському житті". Зіркова мама розповіла, як ці ревнощі виражаються:

"Якось так агресією. Він хоче його якось обійняти, ну так, не по-доброму. Є якийсь такий момент, коли ти контролюєш саме, як він тримає його, як він бере за руку, як він торкається", - розповіла Джамала.

Джамала з синами і чоловіком / instagram.com/jamalajaaa

Також артистка поділилася, чи не планують вони у зв'язку з цим звернутися до психолога:

"Якщо чесно, я і сама не ходжу. Я знаю, що зараз це супермодно і всі кажуть: "Піди, піди". Для мене похід до психолога – це написати пісню. Мені не хочеться, щоб хтось сторонній втручався в наш мікроклімат. Мені здається, ми впораємося", - пояснила Джа.

Окрім того, розповіла співачка й про те, на якій стадії перебуває будівництво її будинку, який вона нещодавно придбала поруч з Дмитром Монатіком і Надею Дорофєєвою.

"Будинок має просісти, тому залито зараз фундамент. Треба почекати два, три місяці і далі будемо продовжувати. Не вистачає місця в квартирі", - сказала Джамала.

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