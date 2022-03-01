Джамала про те, як з дітьми тікала з Києва: "Провели 4 дні в авто майже без їжі"

Артистка спочатку не хотіла покидати свою домівку.

Українська співачка Джамала розповіла, як з дітьми тікала з Києва.

Коли артистка дізналась, що Росія напала на Україну, то намагалася не панікувати та не збиралася покидати свою домівку. 24 лютого Джамала вирішала з дітьми поїхати з Києва. Дорога була нелегкою. Вони чотири дні провели в автівці майже без їжі.

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"Отже, п’ять днів минуло відтоді, як окупанти з Росії напали на Україну! 24-го вночі ми виїхали з Києва з дітьми, провели майже чотири доби в машині, на спонтанних привалах, майже без їжі. Ми були настільки шоковані, що навіть не подумали її взяти. 2 км за 4 години - приблизно так ми пересувалися. "Чому?", - Запитаєте ви. Та просто мільйони жінок та дітей покинули все: свої квартири, речі… Та все! Залишають своїх чоловіків захищати країну та тікають, щоб урятувати дітей від снарядів. Ви вигнали мене обстрілами з Києва, з моєї квартири. І що? Ви прийдете туди жити? Просто зайдете і скажете: "Все, світ врятований? Ні, я не вірю в це", - обурилася Джамала.

Співачка додала, що вірить у нашого президента, а також в Збройні сили України. Україна переможе в цій війні.

Також Джамала закликала росіян та білорусів припинити це насилля.

"Росія, не мовчи! Білорусь, яка збирається приєднатися до цієї війни! Подумайте! Зупиніть це божевілля!" - звернулась до білорусів та росіян Джамала.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: