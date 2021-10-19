Джамала про виліт з "Танців з зірками": "Я поборола стереотипи та упередження"

Джамала про виліт з "Танців з зірками": "Я поборола стереотипи та упередження"

Співачка так звернулася до свого партнера.

На каналі 1+1 відгримів сьомий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

І за результатами глядацького голосування і балів членів журі шоу покинули дві пари. Першими вилетіли співачка Джамала та її партнер Антон Нестерко.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала допис, де прокоментувала свою участь у шоу.

Джамала на "Танцях з зірками" / instagram.com/jamalajaaa

Джамала говорить, хоч й не стала переможницею "Танців з зірками", та все ж таки багато чого досягла. Вона показала собі та фанам, що може бути і співачкою, і мамою, і танцівницею.

"І я знову перемогла! Перемогла у змаганні зі стереотипами й упередженнями. Я довела собі та вам, що можна бути одночасно співачкою, мамою, можна виграти всі вокальні конкурси. Але все ж ризикнути, випробувати себе та прийти на танцювальний!" - поділилася зірка.

Джамала та Антон Нестерко / instagram.com/tanci1plus1

До того ж Джамала також подякувала своєму партнеру – Антону Нестерку. Вона говорить, що з нетерпінням чекає на наступний сезон, аби знову побачити його на паркеті.

"Антоне, ти все знаєш! Вже чекаю на наступний сезон, щоб ти повернувся. А я буду ревнувати тебе до нової партнерки! Ти — справжнє відкриття. Давно не бачили танцівника твого рівня!" - звернулася знаменитість до свого партнера.

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