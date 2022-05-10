Джамала продає сукню, у якій виступала на "Євробаченні": на що підуть кошти

Джамала продає сукню, у якій виступала на "Євробаченні": на що підуть кошти

Українська співачка Джамала від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно допомагає перемогти ворога.

Виконавиця їздила різними країнами та давала благодійні виступи. Артистка давала інтерв'ю, співала на концертах та збирала кошти.

Утім, на цьому знаменитість не зупиняється. Вона вирішила продати сукню, у якій відкривала "Євробачення-2017". До слова, після перемоги Джамали у пісенному конкурсі 2016 року, "Євробачення" відбулося в Києві.

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"Для мене це більше, аніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, у якому зійшлись традиції та історія моєї країни. Вбрання стане ключовим лотом благодійного аукціону, який запускає Catawiki", - написала Джамала.

До слова, на благодійному аукціоні будуть продавати не лише сукню співачки, а й також вбрання інших учасників "Євробачення" різних років. Усі кошти, які вдасться зібрати на аукціоні, віддадуть на допомогу українцям, які постраждали від війни.

"Зібранні кошти передадуть до благодійного фону Yellow-Blue Foundation, який підтримує постраждалих у війні українців", - додала Джамала.

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