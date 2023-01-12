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Джамала продає своє легендарне піаніно, аби допомогти військовим: "Моя найрідніша річ"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Джамала продає своє легендарне піаніно, аби допомогти військовим: "Моя найрідніша річ"

Джамала виставила на аукціон піаніно / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Виконавиця виставила музичний інструмент на аукціон.

Українська співачка Джамала продає легендарне піаніно, завдяки якому вона створила свій свої альбоми.

Мета, через яку виконавиця прощається з цінною річчю, - благородна. Всі кошти з продажу артистка віддасть на потреби 10-ї морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бедзая.

"Приєднуюсь до аукціону та роблю це для того, щоб допомогти закрити потребу 10-ї морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бедзая у спеціалізованому транспорті, штатних засобах зв'язку, дронах, Starlink і комплектах авіаційної гарнітури та перехідників до них", - поділилася Джамала.

Джамала виставила на аукціон піаніно / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала виставила на аукціон піаніно / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Загалом, стартова ціна лоту становить 400 тис. гривень, а завершується аукціон 19 січня опівночі.

"На ньому були написані всі альбоми. Без перебільшення, моя найрідніша річ та найрідніші спогади. Це піаніно проїздило по всім орендованим квартирам. Пережило пандемію. Залишилось цілим, коли біля будинку були вибухи. Словом, час передати його в надійні руки", - підсумувала Джамала.

Джамала виставила на аукціон піаніно / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала виставила на аукціон піаніно / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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Дата публікації
Перегляди
152
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