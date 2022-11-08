Джамала прокоментувала свою перемогу в голосуванні за журі нацвідбору на "Євробачення-2023"

Співачка Джамала відреагувала те, що отримала перемогу в голосуванні за журі нацвідбору на "Євробачення-2023".

Виконавиця зізналася, що сама не очікувала, що українці ушосте дозволять їй вирішувати долю вокалістів на відборі на пісенний конкурс. Джамала запевнила, що для неї сидіти серед членів журі - дуже велика відповідальність.

"Цьогоріч люди обирали журі і це дуже круто. Зателефонував Діма Шуров, який є музичним продюсером цьогорічного нацвідбору, привітав. І для мене це велика відповідальність. Із соцмереж я дізналась, що вже вшосте буду сидіти в журі нацвідбору. Я не очікувала та не планувала, що це буде так довго. Ми, до речі, з Юлею Саніною вже поспілкувались щодо конкурсу, з Тополею – ще ні", - поділилась Джамала в ефірі "Сніданку з 1+1".

Нагадаємо, що цього року членів журі нацвідбору на "Євробачення-2023" українці обирали шляхом голосування у додатку "Дія". У підсумку перемогу отримали Джамала, Юлія Саніна і Тарас Тополя.

Втім, не усі залишилися задоволені таким результатом - у Мережі багато користувачів висловили своє невдоволення обраними артистами. Також своє обурення показала Тіна Кароль, яка також була присутня серед кандидатів.

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