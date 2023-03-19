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Джамала проникливо зачитала злободенний вірш легендарної Ліни Костенко

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
586
Час на прочитання
1 хв
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Джамала проникливо зачитала злободенний вірш легендарної Ліни Костенко

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Артистка привітала поетесу з днем народження.

Співачка Джамала поділилася своїм проникливим виконанням вірша легендарної української поетеси Ліни Костенко

Сьогодні, 19 березня, українська письменниця святкує своє 93-річчя. На честь свята Джамала разом з юною акторкою Lady Kira вона зачитала злободенні рядки авторки. Проникливим відео Джамала поділилася в своєму Instagram.

"З днем народження, прекрасна та незрівнянна Ліна Василівна", - привітала поетесу виконавиця.

У виконанні співачки прозвучав вірш Костенко, який вона написала ще 2015 року, коли російська армія вже почала своє вторгнення до України. 

"І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви".

Шанувальники Джамали подякували виконавиці за таке прочитання вірша Костенко та також доєдналися до привітань з 93-річчям поетеси. 

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Дата публікації
Перегляди
586
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