Джамала проникливо зачитала злободенний вірш легендарної Ліни Костенко

Артистка привітала поетесу з днем народження.
Співачка Джамала поділилася своїм проникливим виконанням вірша легендарної української поетеси Ліни Костенко.
Сьогодні, 19 березня, українська письменниця святкує своє 93-річчя. На честь свята Джамала разом з юною акторкою Lady Kira вона зачитала злободенні рядки авторки. Проникливим відео Джамала поділилася в своєму Instagram.
"З днем народження, прекрасна та незрівнянна Ліна Василівна", - привітала поетесу виконавиця.
У виконанні співачки прозвучав вірш Костенко, який вона написала ще 2015 року, коли російська армія вже почала своє вторгнення до України.
"І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви".
Шанувальники Джамали подякували виконавиці за таке прочитання вірша Костенко та також доєдналися до привітань з 93-річчям поетеси.
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