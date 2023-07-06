Джамала розчулила фото зі свого весілля, де вона танцює з батьком

Артистка повідомила про свято в її родині.

Українська співачка Джамала розчулила знімком з батьком, який був зроблений у день її весілля.

Архівним кадром з рідною людиною артистка поділилася в Instagram. На фото щаслива Джамала у білій сукні нареченої танцювала з батьком весільний танець.

Як повідомила артистка, в її родині сьогодні, 6 липня, свято. У батька знаменитості ювілей. Рідній людині Джамали виповнюється 70 років. Тож зворушливий допис у фотоблогу виконавиця присвятила саме тату.

"70 років тобі. Дякую завжди. Люблю!" – написала артистка.

Джамала з батьком / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У коментарях прихильники співачки теж приєдналися до привітань. Вони адресували тату Джамали чимало приємних слів: "Найкращі побажання татові, многая літа і здоров'я", "щиро вітаю Аліма Аяровича з днем народження, бажаю міцного здоров'я", "вітання вашому батькові, здоров'я та миру".

Нагадаємо, нещодавно про свого батька розповіла співачка Тіна Кароль. Щоправда, артистка під час розмови не змогла стримати сліз. Співачка зізналась, що її ображає у поведінці тата.

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