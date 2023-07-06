Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Джамала розчулила фото зі свого весілля, де вона танцює з батьком

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
242
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Джамала розчулила фото зі свого весілля, де вона танцює з батьком

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Артистка повідомила про свято в її родині.

Українська співачка Джамала розчулила знімком з батьком, який був зроблений у день її весілля.

Архівним кадром з рідною людиною артистка поділилася в Instagram. На фото щаслива Джамала у білій сукні нареченої танцювала з батьком весільний танець.

Як повідомила артистка, в її родині сьогодні, 6 липня, свято. У батька знаменитості ювілей. Рідній людині Джамали виповнюється 70 років. Тож зворушливий допис у фотоблогу виконавиця присвятила саме тату.

"70 років тобі. Дякую завжди. Люблю!" – написала артистка.

Джамала з батьком / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з батьком / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У коментарях прихильники співачки теж приєдналися до привітань. Вони адресували тату Джамали чимало приємних слів: "Найкращі побажання татові, многая літа і здоров'я", "щиро вітаю Аліма Аяровича з днем народження, бажаю міцного здоров'я", "вітання вашому батькові, здоров'я та миру".

Нагадаємо, нещодавно про свого батька розповіла співачка Тіна Кароль. Щоправда, артистка під час розмови не змогла стримати сліз. Співачка зізналась, що її ображає у поведінці тата.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
242
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація