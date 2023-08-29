Джамала розчулила щемливою розповіддю про близьку людину, яка загинула на фронті

Співачка Джамала у День пам'яті загиблих захисників та захисниць поділилася щемливою історією свого близького друга, який віддав своє життя на війні.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала світлину свого товариша та розповіла, що усе життя вона вважала його своїм братом.

"Сьогодні День пам’яті загиблих захисників та захисниць України. Я вже розповідала вам про мого близького друга з рідного селища Кучук-Озень в Криму. Він загинув у січні цього року під Бахмутом. Друг дитинства, друг нашої родини. Сейран Кадиров. Спецпідрозділ "Крим" ГУР МО. Брата в мене не було, але був Сейран. Сейран виховував трьох донечок. Найменшій два роки. Він був і залишається для мене неймовірною людиною", - написала Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка також показала трьох доньок свого друга, яких продовжує підтримувати після загибелі їхнього батька.

Історією військового Джамала хотіла нагадати про те, як важливо зараз допомагати нашим захисникам, аби вберегти їхнє життя. Зірка закликала не забувати донатити та збирати усе необхідне для бійців на фронті.

"Найбільше за все зараз, хочеться, зробити максимум для того, щоб зберегти життя інших Героїв, які продовжують захищати нас на передовій. Нам здається, що ми зробили все можливо, і не можемо ні на що впливати. Це є найбільша пастка в боротьбі. Чим більше відчуття безпорадності, знайте тим більше точно ви можете зробити все можливе і неможливе. Раніше квадроцикли були для розваг, а вже сьогодні - це дуже важливий інструмент, щоб пройти ті шляхи бою, де не дістанеться ні танк, ні БТР. Давайте разом зробимо все можливе, щоб наблизити нашу перемогу", - звернулася до підписників Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

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