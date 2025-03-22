Джамала розкрила недолік Нацвідбору та відповіла, чи повернеться на "Євробачення" як учасниця

Українська співачка Джамала висловилася про можливість представляти Україну на "Євробаченні".

Ім'я виконавиці майже постійно фігурує при згадці міжнародного пісенного конкурсу. Бо саме вона перемогла на "Євробаченні-2016" та традиційно бере участь у складі журі нацвідбору. Проте, як виявилося, більше амбіцій взяти участь саме у "Євробаченні" у Джамали немає. Вона пояснила, що всі меседжі європейській аудиторії вже донесла. Однак єдине, що від суддівства на нацвідборі поки не відмовляється.

Крім того, артистка чесно висловилася про учасників, які приходять на нацвідбір. На думку Джамали, за місце представляти Україну зазвичай боряться артисти, які володіють або лише голосом, або лише мають чудову пісню. А насправді ж ці дві речі мають поєднуватися.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Точно ні. Так вийшло, що я вже кілька років поспіль сиджу в журі Нацвідбору і спостерігаю таку тенденцію: у когось є голос і немає пісні. Хтось має пісню і не має голосу. Але насправді всі забули, що це конкурс пісні. Спочатку кажуть: Україна, "1944", а потім вже хто. Реально важливий момент, що ти взагалі хочеш сказати, чому ти прийшов сюди. Далі це потрібно виконати. Вважаю, що я сказала все, що хотіла, на цьому конкурсі. Поки що так", - зазначила співачка у проєкті "МУЗРУМ".

Нагадаємо, нещодавно Джамала висловилася про зміни фігури після третіх пологів. Артистка поділилася, як на це реагує її чоловік і чи підтримує її.

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