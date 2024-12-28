Джамала розкрила, скільки кг набрала під час третьої вагітності, та як зараз повертається до форми

Українська співачка Джамала розповіла про свою форму після третіх пологів.

Виконавиця зізнається, що під час виношування під серцем третього синочка Аліма значно набрала вагу. І на момент пологів до її звичної ваги додалося ще 20 кг. Артистка каже, що спочатку картала себе за це, але потім просто взяла все під контроль.

Тож майже за пів року після народження у співачки третьої дитини вона взялася за повернення форм, які були до пологів. У результаті активно почала слідкувати за своїм режимом. Зокрема, включила у свою рутину фізичні навантаження та збалансоване харчування. Крім того, зізнається, що ввечері не переїдає.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Під час вагітності набрала 20 кг. Я іноді себе сварю, але інколи себе й жалію. Звісно, займаюся пілатесом, йогою, намагаюся збалансовано харчуватися. Після 18:00 намагаюся більше не їсти", - поділилася співачка у коментарі програмі "Неймовірна правда про зірок".

Нагадаємо, нещодавно про свою різку втрати ваги заговорила співачка Олена Тополя, вона ж Alyosha. Зірка зізналася, що на це вплинуло та якою була реакція її чоловіка Тараса Тополі.

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