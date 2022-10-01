Джамала розповіла, куди перевезла маленьких синів і навіщо це зробила

До "Сніданку з 1+1" долучилась українська співачка Джамала, яка наразі є учасницею польської адаптації проєкту "Танці з зірками" та робить усе для того, щоб про війну в Україні за кордоном не забували.

Після кожного виступу Джамали на польських "Танцях з зірками" кошти, вилучені з SMS-голосів за її пару з Яцеком Йешке, надсилають на підтримку України.

В останньому ефірі, танцюючи танго, Джамала виборола максимальну більшість балів – 40. У ексклюзивному включенні зі "Сніданком з 1+1" на ТЕТ вона розповіла, що за п'ять тижнів участі піймала себе на думці, що дуже емоційно залежна від подій, які відбуваються на Батьківщині.

"Минулого тижня у мене був пасодобль, було відчуття, що все, я не можу ніяк ані танцювати, ані посміхатись, ані знаходити потрібних слів. Я невід'ємна частина своєї країни, коли чую позитивні новини – у мене і ноги міцніші, і плечі розкриваються. А чую щось погане – буває і сумно, розпач і навіть сльози. Проте мене надихає, що вперше на проєкті ініціювали можливість збору коштів. Польща постійно говорить про Україну», - прокоментувала співачка.

Джамала у польських "Танці з Зірками": де суворіші судді і як поляки підтримують українців

Джамала зізналась, що наступним випробуванням на паркеті для неї стане румба. І додала: "Я завжди боялась цього танцю. Але будемо готуватись".

Польські глядачі проєкту активно підтримують українську співачку. За її словами, вони вже неодноразово висловлювали своє бажання щодо її перемоги. Проте Джамала акцентує, що має зовсім іншу місію на польських "Танцях". Також співачка отримує і закиди щодо участі в українському проєкті, адже має вже певний досвід.

"Я сміюся з цього. Так, спочатку я почувалася більш впевненою, але від того, що я брала участь в українських "Танцях з зірками" - я не стаю від цього професіональною танцівницею. Мій партнер Антон Нестерко 25 років професійно займався танцями, так само і Яцек Єшке. Це інша професія, яку ти маєш опанувати за два дні. Ми навіть ставили експеримент з Яцеком, чи зможу я його за два дні навчити співати. Чи вийшло? Ну може одну фразу", - зазначила Джамала.

Джамала та Яцек Єшке / Фото: instagram.com/tanieczgwiazdami

Попри перебування за кордоном, співачка відчуває неймовірну підтримку українців. У Варшаві вона зустрічалась з LAUD, KOLA, Jerry Heil, Альоною Гудковою, а танцівниця Яна Цибульська навіть надавала їй поради у тренувальній залі.

Рідні Джамали також активно підтримують та пишаються її досягненнями у проєкті. Окрім того, співачці вже вдалось перевести і дітей до Варшави. Вона коментує: "Зараз мені легше, діти зі мною".

Джамала з дітьми

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