Джамала розповіла про непростий минулий рік: "Хвороби, втрати та розчарування"

Джамала розповіла про непростий минулий рік: "Хвороби, втрати та розчарування"

Артистка полетіла на відпочинок без чоловіка та дітей.

Українська співачка Джамала вирішила перезавантажитися після насичених трудових буднів.

Виконавиця полетіла відпочивати без чоловіка та дітей. Поки зірка летіла літаком до Шрі-Ланки, то думала про підсумки минулого року.

Загалом, у сторіз на сторінці в Instagram Джамала поділилася, що 2021 рік видався для неї непростим. Виконавиця поділилася, що минулого року вона пережила чимало розчарувань та невиправданих надій.

"Тяжкий рік у всіх сенсах. Хвороби, втрати, стільки розчарувань та невиправданих надій, та знов розчарувань. А можливо, просто багато очікувань", - поділилася своїми думками Джа.

Джамала підбила підсумки минулого року / instagram.com/jamalajaaa

Також артистка розповіла, що надто багато віддає сил роботі. Окрім цього, співачка говорить, що приділяє свою увагу тим, кому, можливо, це зовсім і не потрібною

"Я 24/7 віддаю всю себе роботі, чим би я не займалась. Я стільки віддаю своєї любові всім. Дуже багато любові та уваги. Можливо, навіть тим, кому це зовсім не потрібно", - поділилася виконавиця.

Джамала підбила підсумки минулого року / instagram.com/jamalajaaa

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