Джамала розповіла, про що говорила з Байденом під час зустрічі у Вашингтоні та як радилася з Зеленським

Під час своєї поїздки до Вашингтона артистка поспілкувалася з президентом США.

Українська співачка Джамала нещодавно повернулася з Вашингтона, США, де мала низку зустрічей на вищому рівні.

Як розповіла артистка у телемарафоні "Єдині новини", її запросили на престижну церемонію 45th Annual Kennedy Center Honors, якою нагороджують знаменитостей за їхній внесок у розвиток американської культури. Зокрема, Джа зустрілася з акторами Джорджем Клуні, якого відзначили цією нагородою, Джулією Робертс, а також з ключовими американськими політиками – президентом Джо Байденом, спікеркою палати представників США Ненсі Пелосі, держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Джамала і Джулія Робертс / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з Джорджем та Амаль Клуні / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала та Ненсі Пелосі / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала та Ентоні Блінкен / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джа поділилася, що її запросили заспівати пісню U2 для U2. Наша зірка закривала церемонію своїм виступом разом з Hozier і кантрі-співачкою Бренді Карлайл.

Джамала поділилася, що перш ніж їхати до США, вона також мала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським:

"З Ентоні Блінкеном мала можливість поговорити про Україну. Напередодні я зустрічалася з нашим президентом Володимиром Зеленським. І, як би це дивно не звучало, але для мене важливо було запитати, що ще можна сказати, додати", - пояснила співачка.

Також Джамала відверто зізналася, що після особистої розмови з Джо Байденом у неї з'явилося чітке розуміння, що ми переможемо. Втім, що саме сказав Джа президент Сполучених Штатів, вона розповісти не змогла:

"Я йому подякувала. Тому що я знаю, що він, як ніхто, відчуває Україну ,відчуває наш біль, знає про що всі наші потреби. Після нашої розмови у мене виникло абсолютне розуміння, що ми переможемо. Я не можу вам сказати всіх речей. Але точно була надія. Так, це мені Байден сказав. Особисто сказав, на вушко. Після того, як він почув, що я з Криму, він сказав… Він обійняв мене так міцно, що аж охорона підійшла, злякалася", - розповіла Джамала.

Нагадаємо, раніше Джамала розповідала, як минув її спільний виступ з U2 на чолі з легендарним Боно у Вашингтоні.

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