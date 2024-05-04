Джамала розповіла про труднощі третьої вагітності і розсекретила, де перебувають її двоє синів

Українська співачка Джамала відверто розповіла, як дізналася про третю вагітність і як минав її перший триместр.

Як зізнається знаменитість, про поповнення в родині вона дізналася в момент активних перельотів світом з виступами та промовами на підтримку України. Джамала зізнається, що інколи їй було важко виходити на сцену, адже її переслідував токсикоз. Зокрема, у такому стані під час першого триместру вона облетіла десятки країн з благодійною місією. Втім, на щастя, такий графік не зашкодив ані малюку, ані зірковій мамі.

"Величезна подія у Вашингтоні під час демократичної конференції й у мене був страшенний токсикоз без перебільшення. Я розумію, що мені настільки погано, що не можу стояти, а мені зараз співати на концерті і говорити з першими обличчями. Але Бог допомагав. Я вагітна з Австралії везла нашим бійцям дрони в літаку", – поділилася зірка в інтерв'ю програмі "Неймовірна правда про зірок".

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Окрім того, артистка поділилася, якою була її та її чоловіка Бекіра Сулейманова реакція на третю вагітність:

"В голові: "Що робити? Куди з цим бігти?" Бо я жила в літаках і потягах, виїжджала з Києва. Він сказав: "Ми не спали вже шість років. І ще шість не поспимо", – пожартувала співачка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також Джа розповіла, що її двоє синів повернулися з Польщі до України та інколи перебувають під наглядом бабусі.

"Діти були в Варшаві з батьками чоловіка. Я їх бачила раз на місяць. Але сім'я для мене важливо. Зараз у Києві. Дуже допомагає бабуся, але здебільшого ми з чоловіком. І це важко поєднувати музику, якісь події і бути мамою ввечері. Коли всіх заколихаю, вранці зварю всім каші... Материнство – найскладніша праця", – зазначила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Джамала розсекретила, коли народжуватиме та чи обрала ім'я для третього сина.

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