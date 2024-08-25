Джамала розповіла про труднощі у статусі багатодітної мами та як їй допомагає чоловік: "Дуже важко"

Українська співачка Джамала розповіла про зміни у житті після появи у родині третього синочка Аліма.

Зірка зізнається, що статус багатодітної мами дається їй непросто, попри те, що на перший погляд здається, що вона встигає все. Джа зазначає, що намагається приділити увагу всім трьом синам і балансувати між роботою і родиною.

"Материнство – це такий труд. Кожен раз після грудного вигодовування ти наче відпахав у залі дві години. До цього ти маєш поповнити запаси. Це сто відсотків жертва задля дитини. Старший Емір йде до школи, середній, якому чотири, – садочку. Алім постійно зі мною. У кожного свій тайм-менеджмент. Тобто ти розумієш, о котрій встати старшому, середньому… Вони розуміють, що я повністю їх. Звичайно, ще батько має отримати свою порцію піклування. Тому я намагаюся зараз дійсно балансувати", - поділилася артистка в інтерв’ю "Ближче до зірок".

Джамала зі старшими синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Водночас спростити деякі задачі у щільному графіку Джамалі допомагає її чоловік, бізнесмен Бекір Сулейманов. Як зізнається, виконавиця, він завжди намагається дати їй перепочити й сконцентруватися на творчості. Тим не менш, артистка розповіла, що з появою третього сина Аліма вона почувається дещо розслабленіше у порівняні з попередніми синами і дає собі час на відновлення, попри відсутність будь-якої допомоги у вигляді нянь.

"Він (чоловік – прим. ред.) займається всіма моїми справами і навпаки він мені каже, коли буде нова пісня. Каже: "Давай я звільню тобі час, заберу зайвий раз малюка". Але це тут так не працює, бо ти маєш звільнити свій простір в голові. А коли ти піклуєшся цілодобово про дітей, то це дуже важко. Тому я цього разу розслабленіша, дозволила собі не поспішати. Все буде нормально. Дуже щаслива, що все піклування про дітей зараз ми ділимо навіть не навпіл, а більше все на чоловікові. Ми поки що справляємося самі", - пояснила Джамала.

Нагадаємо, нещодавно зірковий батько, співак Віталій Козловський приїхав з військових відряджень і показав свого підрослого 6-місячного сина.

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