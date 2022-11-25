Джамала розповіла про зруйновану окупантами кав'ярню чоловіка в центрі Києва: "Це був початок робочого дня"

Українська співачка Джамала розповіла про вщент розтрощену кав'ярню чоловіка Бекіра у центрі Києва під час ракетного обстрілу 10 жовтня.

У програмі ЖВЛ артистка поділилася, що у той день в закладі ледь не загинули люди.

"Там дійсно все розтрощено і обладнання постраждало, скло. Але це таке. Там же розпочався день і бариста, які прийшли, вийшли на перерву, чи покурити. Вони вийшли – це був початок робочого дня. І це головне. Головне, що всі живі! Хтось поранився, але вони живі", - сказала артистка.

JAMALA: "Ми сьогодні освітлюємо світ своєю сміливістю"

Вже наступного дня кав'ярня запрацювала. Весь персонал і благодійний фонд, із яким співпрацює заклад, допомогли відновити будівлю. Бізнес, каже Джамала, нині не приносить прибутку, але вони працюють, щоб дати робочі місця людям.

Нагадаємо, раніше Джамала прокоментувала свою перемогу в голосуванні за журі нацвідбору на "Євробачення-2023". Як зізналася виконавиця, для неї стали несподіванкою такі результати.

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