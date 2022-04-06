Джамала розповіла, скільки коштів за місяць зібрала на допомогу Україні

Знаменитість не збирається зупинятися, а й надалі продовжуватиме допомагати Україні.

Чимало українських артистів поїхало за кордон, де вони влаштовують благодійні концерти та збирають гроші для України. Зокрема, серед них й співачка Джамала.

Артистка розповіла, що наразі перебуває в Іспанії. Сьогодні, 6 квітня, у Мадриді запланований благодійний концерт на підтримку України. Там виступатимуть іспанські артисти, а разом з ними і Джамала.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

"Сьогодні ввечері буде відбуватися івент, який називається "З Україною в серці". Так само будуть брати участь й іспанські співаки, і всі кошти будуть передані Україні. Дуже важливо, що вони зібрали сьогодні пресконференцію, де це оголосили. Сьогодні після концерту вони скажуть, скільки вдалося зібрати грошей. Я дуже рада, що вони всі висловили велику підтримку Україні", - розповіла Джамала в ефірі телемарафону.

Раніше ж співачка вже встигла виступити в Бухаресті, Рейк’явіку, Варшаві, Берліні та інших містах. Ще у зірки були онлайн-концерти у Південній Кореї та Японії. Загалом, артистці вдалося зібрати для України 83 млн євро. Та на цьому ж співачка не планує зупинятися.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Разом з тим, Джамала розповіла, що наразі весь світ підтримує Україну.

"Мені дуже важливо донести всім людям: поки політики шукають якісь політичні рішення, люди вже діють. Люди роблять концерти, різні телеканали роблять концерти. В Ісландії, а це кінець світу, там зібрали івент ісландських виконавців, зібрали гроші для українських дітей. Вони відкрили безкоштовний готель і приймають біженців з України. Вони написали в аеропорту "Ласкаво просимо". Тобто весь світ кричить і нас підтримує", - додала виконавиця.

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