Джамала зізналася, що KALUSH Orchestra радилися з нею перш ніж закликати на "Євробаченні" врятувати "Азовсталь"

Українські музиканти дуже переживали через те, що їхні слова можуть вирізати з ефіру.

Українська співачка, переможниця "Євробачення-2016" Джамала поділилася, як тріумфатори цьогорічого конкурсу, гурт KALUSH Orchestra запитали у неї поради.

Як пригадала артистка, українські музиканти дуже хотіли звернути увагу світу на події на "Азовсталі", та боялися, що їхні слова можуть вирізати з ефіру у фіналі пісенного змагання.

"Напередодні "Євробачення" вони радилися зі мною: "Скажи, події на "Азовсталі", наші хлопці, закриті. Скажи, Джа, що ми маємо сказати, щоб нас не оштрафували". Я кажу: "Ви знаєте, що ви маєте встигнути на останні три секунди наприкінці". Якщо встигнете це в три секунди вкласти, - молодці. Або поріжуть. І вони так і зробили. Я знаю, що вони з багатьма радилися з приводу саме правил. Я кажу: "Ну заплатимо штраф". Найгірше, що може статися", - прокоментувала Джамала в інтерв'ю українській новинній групі британського мовника BBC.

Як відомо, KALUSH Orchestra принесли перемогу Україні на цьогорічному "Євробаченні" / Фото: Associated Press

Також виконавиця додала, що радіє тому, що організатори "Євробачення" – Європейська мовна спілка (EBU) сприйняли заклик KALUSH Orchestra нормально, оскільки конкурс позиціонує себе як аполітичний.

Нагадаємо, що після виступу у грандфіналі конкурсу "Євробачення-2022" фронтмен гурту-представника України Kalush Orchestra – Олег Псюк – закликав світ врятувати "Азовсталь". Це було доволі ризиковано, зважаючи на жорсткі правила конкурсу.

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