Джамала розповіла, як живуть її знайомі в окупованому Криму: "Вони радіють, коли вибухає"

Співачка Джамала розповіла про своїх знайомих, які після 2014 року залишилися жити в анексованому Росією Криму.

Українська виконавиця Джамала, яка родом з Криму, після окупації навідріз відмовилася туди їздити.

Утім, деяким її знайомим все ж з певних причин довелося там залишитися. Як зізнається виконавиця, їм там складно, і вони всією душею чекають на повернення до України.

"Їм складно… Їм складно емоційно. Так, вони пристосувалися. Так, вони працюють. І їм дуже складно… Тому що там всі знають, все підґрунтя, навіть кров знає про те, що від Росії ніколи в Криму нам не було добре. Ніколи! Нам з ними (ред. – росіянами) не однієї дорогою", - розповіла виконавиця в інтерв'ю "УП".

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала поділилася, що її знайомі радіють, коли на окупованому півострові лунають вибухи та горить російська техніка. Вони вірять, що Україна незабаром звільнить Крим.

"Вони кажуть, що вони очікують. Вони навіть радіють, коли вибухає. Вони навіть жартують про те, що щось нам було сумно, ми не відчували, як ви там. Це, звичайно, жарт. Вони знають, вони очікують", - додала співачка.

Сама ж Джамала теж вірить, що всі окуповані території незабаром будуть звільнені від російських окупантів. Утім, виконавиця не хоче, аби гинули невинні люди.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Як людині, як жінці мені дійсно хотілося б уникнути втрат. Найбільшого, чого я боюся – це дійсно я не хочу, щоб гинули люди. Але я не знаю, як будуть далі відбуватися події. Але те, що все наше має повернутися – це точно", - зізналась знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Джамала звернулася до шанувальників з незвичним проханням. Вона попросила переказувати кошти до благодійних фондів, які збирають допомогу для бійців ЗСУ.

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