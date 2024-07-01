Джамала розсекретила, скільки кіло набрала після третьої вагітності, і на нових фото показала фігуру

Також співачка зізналась, коли планує повертатися з декретної відпустки.
Українська співачка Джамала розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності, і на нових фото показала, як змінилася її фігура.
Так, наприкінці травня виконавиця народила третього сина. Артистка в інтерв'ю для Vogue зізналась, що її фігура змінилася. Співачка набрала за час вагітності 18 кіло. Однак Джа це не хвилює. Виконавиця говорить, що подобається собі у новій вазі, і перейматися цим вона не буде, адже розуміє, що її тіло проходить серйозну трансформацію.
"Моя вага збільшилась на 18 кг, але кажу щиро — я собі подобаюсь. Я усвідомлюю, що моє тіло проходить серйозну трансформацію, і точно не буду себе картати за зайві калорії. Комусь вдається зберегти свою вагу після народження дитини, але я прийняла як факт, що це не мій випадок", - зізналась артистка.
Джамала також поділилася, що не планує тривалий час бути в декретній відпустці. Перші місяці співачка проводить із малюком, однак вже в серпні повернеться до роботи.
"Без роботи я наче без крил. Але працювати — не значить покинути дитину. Я годувала Еміра та Селіма до 8 місяців між інтерв'ю та концертами, поки вони не перейшли на пюре", - поділилася виконавиця.
Нагадаємо, нещодавно дружина Євгена Кота зізналась, скільки кіло набрала під час вагітності. Танцівниця Наталія Татарінцева також показала, який вигляд має її фігура на останніх місяцях.
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