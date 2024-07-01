Джамала розсекретила, скільки кіло набрала після третьої вагітності, і на нових фото показала фігуру

Українська співачка Джамала розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності, і на нових фото показала, як змінилася її фігура.

Так, наприкінці травня виконавиця народила третього сина. Артистка в інтерв'ю для Vogue зізналась, що її фігура змінилася. Співачка набрала за час вагітності 18 кіло. Однак Джа це не хвилює. Виконавиця говорить, що подобається собі у новій вазі, і перейматися цим вона не буде, адже розуміє, що її тіло проходить серйозну трансформацію.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Моя вага збільшилась на 18 кг, але кажу щиро — я собі подобаюсь. Я усвідомлюю, що моє тіло проходить серйозну трансформацію, і точно не буду себе картати за зайві калорії. Комусь вдається зберегти свою вагу після народження дитини, але я прийняла як факт, що це не мій випадок", - зізналась артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала також поділилася, що не планує тривалий час бути в декретній відпустці. Перші місяці співачка проводить із малюком, однак вже в серпні повернеться до роботи.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Без роботи я наче без крил. Але працювати — не значить покинути дитину. Я годувала Еміра та Селіма до 8 місяців між інтерв'ю та концертами, поки вони не перейшли на пюре", - поділилася виконавиця.

Джамала втретє стала мамою!

Нагадаємо, нещодавно дружина Євгена Кота зізналась, скільки кіло набрала під час вагітності. Танцівниця Наталія Татарінцева також показала, який вигляд має її фігура на останніх місяцях.

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