Джамала розсекретила свого партнера у польських "Танцях з зірками": з ким зірка вийде на паркет

Українська співачка Джамала, яка стала учасницею шоу "Танці з зірками" у Польщі показала свого партнера.

Так, на сторінці в Instagram Джамала розсекретила, з ким вийде на паркет проєкту "Танці з зірками" у Польщі.

Артистка запостила декілька знімків, на яких постає з 30-річним танцівником Яцеком Йешке. Він вже перемагав на польських "Танцях з зірками-5" і брав участь аж у шести сезонах шоу. Йешке є дуже титулованим польським танцівником. Він шестиразовий чемпіон Польщі з бальних танців, півфіналіст World of Dance Polska.

Джамала з партнером у "Танцях з зірками" Польща / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Та, як зазначила Джамала, найголовніше, що Яцек розуміє, "що вони мають нести у цьому шоу":

"Скажу – стався метч з перших хвилин. Коли вже після "привіт" розумієш – здається, свій чувак. Розкриваю карти: це – Яцек Йешке. Дуже досвідчений танцюрист, який вже перемагав в "Танцях з зірками". А ще, дуже свідома людина, якій не треба зайвий раз щось пояснювати: він добре розуміє, що ми маємо нести в цьому шоу і чому це важливо. Й ми обидва розуміємо, що буде непросто, адже наша пара сильно відрізнятиметься від загальної атмосфери такого проєкту", - прокоментувала Джамала.

Вона додала, що хоче передати емоції українців танцями не менш сильно, ніж піснями. "І думаю, кращого партнера ніж Яцек для цього важко уявити", - впевнена Джа.

Джамала з партнером у "Танцях з зірками" Польща / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, що раніше Джамала розповідала, що для неї участь у шоу "Танці з зірками", це можливість зайвий раз нагадати про війну в Україні. Артистка поділилася, що під час шоу "Танці з зірками" відбуватиметься збір коштів, які переказуватимуть на допомогу українцям.

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