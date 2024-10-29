Джамала щемливо привітала свого чоловіка з особливим святом: "Дякую кожного дня"

Українська співачка Джамала публічно зізналася у почуттях своєму чоловікові Бекіру Сулейманову.

Сьогодні, 29 жовтня, коханий виконавиці святкує день народження. З нагоди свята Джамала опублікувала романтичні кадри з Бекіром, де вони постають удвох на тлі синьо-жовтого прапора на фасаді будівлі. Також зірка у сторіз в Instagram публічно звернулася до обранця та зізналася, що безмежно кохає його та вдячна.

"Я тебе так сильно кохаю. Дякую кожного дня, що ти в мене є. З днем народження", - написала артистка.

Джамала з чоловіком / Фото: instagram.com/jamalajaaa

До слова, раніше зірка розповідала, що 29 жовтня особливий для неї день ще з одної причини. Саме у цю дату свого часу Джа з чоловіком вирішили бути сім’єю й остаточно заручилися.

Нагадаємо, Джамала у шлюбі з Бекіром Сулеймановим від 2017 року. У родині за цей період народилося троє синів. До речі, нещодавно 6-річний Емір-Рахман, 4-річний Селім-Гірай і 4-місячний Алім з'явилися у милій фотосесії. Так, багатодітна зіркова мама з чоловіком постали в оригінальних образах у своїй квартирі й жартома прирівняли себе до футбольної команди.

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