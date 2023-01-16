Джамала у білому вбранні показала чуттєві кадри з соняхами і зізналася, що досі "проживає" 24 лютого

Співачка Джамала розповіла шанувальникам про свої переживання за майже рік війни.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася кадрами з нової фотосесії. На них Джамала позувала у білому корсеті, білих джинсах та у напівпрозорій накидці. У руках співачка тримала квіти- символ сонця, соняхи.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Під добіркою фото Джамала зізналася фанам, що зараз намагається жити далі, але досі не може вийти з періоду "24 лютого". Зрозуміти те, що вже майже минув рік від початку повномасштабної війни, зірці дають її сини та їхнє дорослішання.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я обираю жити. Моя афірмація на 2023 рік. Намагаюся зробити все так, щоб вийти з періоду під назвою "24 лютого". Але, я все одно в ньому залишаюся. Про те, що пройшов майже рік з повномасштабного вторгнення мені нагадують мої діти, тому що вони ростуть і змінюються на очах. Ці зміни в їх 4х і 2х річному віці – вражаючі. Наче проходить тиждень, місяць, два чи три. Але насправді вже майже рік! Емірове перед сном "А давай завтра прокинемось, війни немає і ніхто не помер", - поділилася Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Попри все співачка продовжує займатися творчістю та робити буденні справи.

"Я можу зізнатися відверто, що поки залишаюся все одно в минулому. Життя продовжується, а ти все ще не рухаєшся вперед…

І боремось, і працюємо. Навіть замовила нові штори на кухню. Але чи живемо насправді? В цьому питання…", - написала Джамала.

Читайте також: