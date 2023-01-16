Джамала у білому вбранні показала чуттєві кадри з соняхами і зізналася, що досі "проживає" 24 лютого

Виконавиця поділилася своїми роздумами.
Співачка Джамала розповіла шанувальникам про свої переживання за майже рік війни.
На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася кадрами з нової фотосесії. На них Джамала позувала у білому корсеті, білих джинсах та у напівпрозорій накидці. У руках співачка тримала квіти- символ сонця, соняхи.
Під добіркою фото Джамала зізналася фанам, що зараз намагається жити далі, але досі не може вийти з періоду "24 лютого". Зрозуміти те, що вже майже минув рік від початку повномасштабної війни, зірці дають її сини та їхнє дорослішання.
"Я обираю жити. Моя афірмація на 2023 рік. Намагаюся зробити все так, щоб вийти з періоду під назвою "24 лютого". Але, я все одно в ньому залишаюся. Про те, що пройшов майже рік з повномасштабного вторгнення мені нагадують мої діти, тому що вони ростуть і змінюються на очах. Ці зміни в їх 4х і 2х річному віці – вражаючі. Наче проходить тиждень, місяць, два чи три. Але насправді вже майже рік! Емірове перед сном "А давай завтра прокинемось, війни немає і ніхто не помер", - поділилася Джамала.
Попри все співачка продовжує займатися творчістю та робити буденні справи.
"Я можу зізнатися відверто, що поки залишаюся все одно в минулому. Життя продовжується, а ти все ще не рухаєшся вперед…
І боремось, і працюємо. Навіть замовила нові штори на кухню. Але чи живемо насправді? В цьому питання…", - написала Джамала.
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