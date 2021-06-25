Джамала у футболці з Бібером здійснила так званий "камінг-аут"

Співачка здивувала неочікуваним зізнанням.
Популярна українська співачка Джамала, яка не так давно відсвяткувала перший день народження сина Селіма, наразі здивувала досить неочікуваним зізнанням.
На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила фото, на якому позує у білій футболці з портретом канадійського співака Джастіна Бібера.
Під фото аристка повідомила, що є фанаткою свого західного колеги.
"Доброго ранку! Камінг-аут та неочікуване ранкове зізнання - я люблю Бібера", - повідомила під фото співачка.
Шанувальників дещо здивувало таке зізнання зірки і дехто навіть засумнівався у тому що це може бути правдою. Але у коментарях до публікації, співачка додала, що їй дійсно подобаються сучасні пісні артиста.
- Хм, цікаво!
- Це точно було неочікувано!
- Отакої!
Нагадаємо, не так давно Джамала поміркувала щодо участі в "Танцях з зірками". Зірка зауважила, що вдома виникли суперечки щодо цього питання.