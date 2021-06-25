Джамала у футболці з Бібером здійснила так званий "камінг-аут"

Джамала у футболці з Бібером здійснила так званий "камінг-аут"

Співачка здивувала неочікуваним зізнанням.

Популярна українська співачка Джамала, яка не так давно відсвяткувала перший день народження сина Селіма, наразі здивувала досить неочікуваним зізнанням.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила фото, на якому позує у білій футболці з портретом канадійського співака Джастіна Бібера.

instagram.com/jamalajaaa

Під фото аристка повідомила, що є фанаткою свого західного колеги.

instagram.com/jamalajaaa

"Доброго ранку! Камінг-аут та неочікуване ранкове зізнання - я люблю Бібера", - повідомила під фото співачка.

Шанувальників дещо здивувало таке зізнання зірки і дехто навіть засумнівався у тому що це може бути правдою. Але у коментарях до публікації, співачка додала, що їй дійсно подобаються сучасні пісні артиста.

Хм, цікаво!

Це точно було неочікувано!

Отакої!

Нагадаємо, не так давно Джамала поміркувала щодо участі в "Танцях з зірками". Зірка зауважила, що вдома виникли суперечки щодо цього питання.

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