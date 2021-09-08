Джамала у лимонній пікантній сукні з відвертим декольте показала схудлу фігуру

Артистка розповіла про свої б'юті-процедури.

Учасниця шоу "Танці з зірками", співачка Джамала, яка під час першого ефіру вразила драматичним віденським вальсом, зачарувала образом.

На сторінці в Instagram виконавиця поділилася кадрами, на яких постає у пікантній обтислій сукні лимонного кольору. Вбрання чудово підкреслило струнку та схудлу фігуру знаменитості.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Разом з тим Джа поділилася секретами з догляду за собою. За словами співачки, вона приділяє особливу увагу вмиванню -завжди тонізує шкіру обличчя зранку і ретельно очищєю після косметики.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Також артистка хоча б раз на два тижні робить салонні процедури.

"Dermadrop — "холодний" масаж. Відчуття, ніби зима не просто близько, а просто на моєму обличчі. Процедура не потребує уколів, не лишає слідів, лише приємне відчуття і класний стан шкіри. БМС — це особливий вид гімнастики зі стимулятором для м'язів обличчя і шиї. Крута штука, рекомендую", - перерахувала Джамала.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Окрім того артистка полюбляє тайський масаж тіла, і 3-4 рази на місяць за допомогою спеціального апарату робить процедури для плаского живота та корекції контурів.

Нагадаємо, наприкінці серпня Джамала показала, як святкувала день народження разом з чоловіком та синами. Зірці виповнилося 38 років.

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