Джамала у рожевому бікіні похизувалася райським відпочинком на Шрі-Ланці

Зірка полетіла у відпустку без чоловіка та дітей.

Українська співачка Джамала продовжує й далі ділитися подробицями своєї відпустки на Шрі-Ланці.

На сторінці в Instagram виконавиця показала, чим вона займається під час відпустки. Як жартує знаменитість, її тур називається - "їж, спи та купайся".

Джамала насолоджується відпочинком на Шрі-Ланці / instagram.com/jamalajaaa

Так, Джамала у рожевому бікіні показала, як насолоджується краєвидами біля Індійського океану. До речі, співачка може дійти до пляжу за три хвилини.

Джамала насолоджується відпочинком на Шрі-Ланці / instagram.com/jamalajaaa

Окрім цього, виконавиця релаксує у басейні. До речі, він якраз розташований біля рисового поля.

"Не запрошуйте мене в гості, якщо у вас немає рисового поля та басейну", - пожартувала зірка.

Джамала насолоджується відпочинком на Шрі-Ланці / instagram.com/jamalajaaa

А ще Джамала зізнається, що з її будинку відкривається неймовірний краєвид, саме такий, який потрібен для занять йогою.

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