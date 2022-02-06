Джамала у рожевому бікіні похизувалася райським відпочинком на Шрі-Ланці

Зірка полетіла у відпустку без чоловіка та дітей.
Українська співачка Джамала продовжує й далі ділитися подробицями своєї відпустки на Шрі-Ланці.
На сторінці в Instagram виконавиця показала, чим вона займається під час відпустки. Як жартує знаменитість, її тур називається - "їж, спи та купайся".
Так, Джамала у рожевому бікіні показала, як насолоджується краєвидами біля Індійського океану. До речі, співачка може дійти до пляжу за три хвилини.
Окрім цього, виконавиця релаксує у басейні. До речі, він якраз розташований біля рисового поля.
"Не запрошуйте мене в гості, якщо у вас немає рисового поля та басейну", - пожартувала зірка.
А ще Джамала зізнається, що з її будинку відкривається неймовірний краєвид, саме такий, який потрібен для занять йогою.
Читайте також: