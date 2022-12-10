Джамала у розкішній сукні та браслеті з "Азовсталі" з'явилася на престижній премії у США

Співачка продовжує говорити про війну в Україні на інших континентах.

Українська виконавиця Джамала засяяла на червоному хіднику під час щорічної премії Kennedy Center Honor у США.

Зараз співачка перебуває у Америці із важливою місією - розповісти про жахливі події, які відбуваються в Україні. Нещодавно Джамала стала гостею на престижній премії, на яку щорічно запрошують видатних артистів, акторів і діячів мистецтва.

Для появи на червоному хіднику виконавиці обрала розкішну невагому сукню ніжно-персикового відтінку, яку доповнила патріотичними аксесуарами - одним з них став браслет з останньої партії металу з заводу "Азовсталь".

Джамала на премії Kennedy Center Honor / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Кожного року Kennedy Center Honor збирає велику кількість артистів, музикантів, акторів, політиків. Звісно, до цієї події прикута увага всіх важливих ЗМІ, а отже мені потрібно бути тут. Це був мій перший червоний хідник з початку повномасштабної війни росії проти України. Кожна деталь в образі – від сукні і до браслета, з останньої партії Азовсталі, привертали увагу", - розповіла у Instagram Джамала.

Джамала на премії Kennedy Center Honor / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На заході артистка мала змогу познайомитися зі світовими зірками та обговорити з ними допомогу українцям.

"Bono при зустрічі сказав мені, що якщо постійне нагадування про війну когось дратує, нам потрібно бути мудрішими та і бути більш вишуканими для нашої боротьби. Не втомлююсь дякувати" - написала Джамала.

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Нагадаємо, раніше співачка розповіла про те, що заспівала на одній сцені із легендарним гуртом U2.

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