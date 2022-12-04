Джамала у розкішній сукні відвідала премію Kennedy Center Honors: серед гостей Джулія Робертс і Джордж Клуні

Українська виконавиця Джамала відвідала церемонію нагородження перед щорічною премією Центра Кеннеді (45th Annual Kennedy Center Honors).

Співачка вирушила до США, де отримала нагоду, долучитися до одної з важливих подій у світі мистецтва та познайомитися з всесвітньовідомими зірками та політиками.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Для мене ця подія стала ще одним заходом, на якому я можу говорити про Україну. Відчувала підтримку у кожній з розмов! Не можу розповісти всього, але це були дуже важливі для мене діалоги. Про Україну, про допомогу та реалії війни", - розповіла Джамала в Instagram.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Серед гостей премії були Джулія Робертс, подружжя Джордж та Амаль Клуні, а також спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та держсекретар США Ентоні Блінкен. Джамала мала можливість поспілкуватися з ними та розповісти про події в рідній країні.

"Кожен та кожна пишаються нашою боротьбою. Одні з найвпливовіших людей Америки висловлювали свої слова підтримки для України. Від Джулії Робертс, якою я захоплююсь, і до третьої людини в Штатах Ненсі Пелосі, Ентоні Блінкена та багатьох інших надзвичайних людей. Це було важливо почути. Також важливо бачити дії, і я сподіваюся на те, що нам допомагатимуть і надалі. Будуть із нами до кінця, як сказав мені особисто Ентоні Блінкен", - поділилася співачка.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка з'явилася на заході у розкішній червоній сукні, яку доповнила лаконічними аксесуарами та бежевими туфлями на підборах.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, перед своїм візитом до США Джамала зустрілася із президентом України Володимиром Зеленьским.

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