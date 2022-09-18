Джамала у сльозах розповіла, як почуває себе у Польщі і чому зараз не може повернутися додому

Вже декілька місяців Джамала перебуває у Польщі, де приймає участь у проєкті "Танці з зірками". У сторіз в Instagram співачка показала відео, де вона зі сльозами на очах записує повідомлення своїм близьким, про те, як почувається в іншій країні.

У зверненні співачка зізналася, що їй надзвичайно важко жити наодинці далеко від дому та рідних.

"Сьогодні після прогону завтрашнього шоу просто відчула занепад сил. Чого ділюся цим? Хочу нагадати, чому я зараз в Польщі. Я тут тому що Polsatfoundation запустив благодійний збір на користь українських дітей", - сказала Джамала фанам.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка зізналася, що єдине, що вона зараз може зробити, це поплакатися своїй команді, чоловіку та друзям, аби вони її підтримали. Також виконавиця попросила допомоги у своїх шанувальників, адже вона дуже хоче якнайдовше залишатися в шоу.

"Ваша підтримка необхідна дуже мені в цій боротьбі. Важливо голосувати. Чому? Поки я танцюю, триває збір. Не танцюю, не вигрібаю? Мої проблеми! Тоді не триває збір", - звернулася до прихильників Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, що співачка бере участь у польському проєкті "Танці з зірками" із благодійною метою - під час виступів Джамали на паркеті усі глядачі можуть робити внесок до фонду, який збирає гроші для українських дітей, постраждалих вій війни.

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