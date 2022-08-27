Джамала у свій день народження попросила фанів наблизити її найбажанішу мрію

Сьогодні, 27 серпня, Джамала святкує свій 39-й день народження. У соцмережах співачку вже привітала чисельна кількість шанувальників та зіркових колег.

На своїй сторінці в Instagram Джамала подякувала усім за теплі привітання і зізналася, що не очікувала, що цей рік її життя буде саме таким. Допис виконавиця доповнила фотографіями на фоні архітектурних пам’яток Києва, які на час війни приховали під захисними спорудами.

"Не таким я уявляла собі цей рік життя, але сталося як є. Вдячна кожному, хто продовжує бути поруч. Ви — моє все", - написала Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Крім того, співачка подякувала тим, хто боронить Україну на передовій та попросила фанів про незвичний подарунок.

"Величезна дяка тим, хто боронить мій дім. Замість привітань, пропоную наблизити мою найбажанішу мрію сьогодні. Ну, ви зрозуміли", - попросила Джамала, натякнувши на перемогу України у війні.

У публікацію виконавиця додала посилання на українські благодійні фонди, які збирають допомогу для бійців ЗСУ.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, що нещодавно Джамала повернулася до Києва. Переможниця "Євробачення-2016" вже встигла представити в Україні свою нову пісню про закінчення війни.

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