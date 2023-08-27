Джамала у свій день народження попросила фанів про особливий подарунок для військових

Українська співачка Джамала 27 серпня святкує день народження. Артистці виповнюється 40 років.

У своєму Instagram з нагоди свята виконавиця попросила про особливий подарунок, щоправда, не для неї, а для українських захисників.

"Щороку я отримую від вас теплі слова привітання та підтримки. Але зараз найбільше підтримки потребують наші військові. Вони наші крила, наша надія, щодня ризикують своїм життям заради нас", - зазначила артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Зокрема, Джамала отримала запит, що військовим потрібні на фронті квадроцикли. Тож артистка попросила всіх, хто хоче її привітати, допомогти закрити збір та задонатити кошти в банку благодійного фонду PEREMOGA.

"У свій день народження я хочу об'єднати всю вашу любов в одній добрій справі. Нещодавно я отримала запит від наших військових на квадроцикли. Якщо ви захочете привітати мене з днем народження - задоньте в банку фонду PEREMOGA, якому я довіряю. Вони допоможуть з купівлею", - зазначила артистка.

Тим часом знаменитість обіцяє від себе зробити подарунок тим, хто допоможе зі збором. Співачка зазначала, що розіграє п'ять своїх платівок "Крила". Подарунок від Джамали зможуть отримати ті, хто переказав фонду PEREMOGA від 1000 грн. Та це не все. Артистка також розіграє зустріч з нею.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Щоб якось віддячити - розіграю п'ять платівок "Крила" з моїм підписом серед тих, хто зробить донат від 1000 грн. А також я особисто зустрінусь та вип'ю кави з тим, хто задонатить найбільшу суму", - зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно американський актор Міша Коллінз у свій день народження теж просив про особливий подарунок для України. Знаменитість закликав фанів переказувати кошти на розмінування українських територій.

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