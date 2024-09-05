Джамала відмовилася від будинку по сусідству з MONATIK і розповіла про ревнощі між синами

Також артистка зізналася, чому один з її синів різко реагує на концерти мами.

Українська співачка Джамала зізналася, що відмовилася від будинку по сусідству з артистом MONATIK, і поділилася, чи виникають у синів ревнощі між собою.

Так, ще 2021 року артистка збиралася будувати дім, адже їхній великій сім'ї вже було тісно в київській квартирі. Однак у програмі "Ранок у великому місті" знаменитість зізналася, що ці плани вже в минулому.

"Все! Вже це в минулому залишимо. Поки так! Розширюватися не будемо", – поділилася артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Загалом за час повномасштабної війни родина зірки стала більшою, адже у травні цього року вона народила сина Аліма. Джа каже, що їй подобається, як хлопчики сприймають один одного. Однак ревнощів уникнути не вдалося. Якщо свого часу старший Емір ревнував до Селіма, то тепер середній син перейняв цю ініціативу та ревнує до наймолодшого Аліма.

"Дуже круто вони сприймають один одного. Емір взагалі так свідомо та обережно до Аліма. Селім більше ревнує, але для нього важливо, щоб я йому сказала, що Алім – його. Коли я кажу, Алім – твій, то це підходить, коли кажу Алім – ваш братик, то не підходить. Тобто Алім або його, або нікого", – поділилася зірка.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала зізналася, що Алім не дуже схвально реагує на мамині концерти. Річ у тім, що на початку повномасштабної війни артистці доводилося залишати синів та їздити країнами з благодійними виступами. Тим часом Аліму тяжко давалася розлука з мамою.

"Я дуже хвилююся, як він взагалі сприйме. Коли почалася повномасштабна війна, я ж дуже часто їздила з благодійними концертами. Щоразу, коли йому казали слово "концерт", він навіть ображався на мене і казав: "Ні, не їдь, ти мене кидаєш і їдеш кудись". Він вороже ставився до слова "концерт", – зізналася зірка.

Джамала з сином Селімом / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно Джамала святкувала день народження. Артистка вже розсекретила, який найкращий подарунок зробила собі на 41-річчя.

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