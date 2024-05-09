Джамала відповіла, за якої умови alyona alyona і Jerry Heil переможуть на "Євробаченні"

Українська співачка Джамала оцінила шанс дуету alyona alyona і Jerry Heil на перемогу в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

Виконавиця має досвід, адже 2016 року привезла до України кришталевий кубок. Тож, Джа постійно перебуває на зв'язку зі співачками. Артистка дає поради alyona alyona і Jerry Heil. Ба більше, у Джамали навіть є ідея, як зробити їхній номер ще кращим, однак поки вона тримає це в секреті.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я дуже пишаюся дівчатами, як і вся країна, я вболівала. Це завжди хвилює. Після кожної репетиції я їм все коментую. Вони на зв'язку зі мною. Я знаю, що ще можна додати технічно, щоб нам не бути нижчими другого місця, але це супер секрет, який я буду казати їм тільки особисто. Пісня змістовна, номер потужний і все це разом гармонійно дуже", - розповіла артистка в телемарафоні "Єдині новини".

Джамала зазначила, що конкуренти у співачок дійсно є. Утім, український дует може перемогти. Артистка зазначила, що задля цього alyona alyona і Jerry Heil повинні бути впевненими на сцені, продемонструвати сильні вокальні здібності і технічно покращити номер, адже Джа здалося, що були певні нюанси та оперативні погрішності, яких у фіналі можна уникнути.

alyona alyona і Jerry Heil / Фото: eurovision.tv

"Конкуренти є. Але виконавець має виходити на сцену сповненим перемоги, жоден букмекер не знає на 100%. Все залежить від дівчат, як вони зберуться, як вони зроблять технічно пісню досконалою, як вони доведуть на 100% весь номер, бо мені здається, що там були якісь операторські погрішності, якісь нюанси. Вони мені були помітні, а комусь, може, ні. Мені хочеться, щоб вони удосконалили свій номер у грандфіналі і було все просто вау", - зазначила артистка.

Джамала також наголосила, що дуету необхідно завоювати прихильність у журі та отримати високі бали. Співачка переконана, що глядачі однозначно будуть голосувати за alyona alyona і Jerry Heil, а от судді занадто прискіпливі.

"Я багато надій покладаю на дівчат. От саме з яким настроєм на сцену вийдуть alyona alyona и Jerry Heil. Мені дуже хочеться, щоб вони були світлими в очах, щоб були на 100% потужними й досконалими у вокалі, в інтонації, технічно. Я дуже хочу, щоб ми отримали високі бали від журі. Якщо це буде заспівано технічно недосконало, у нас будуть погані бали від журі. Глядачі це супер, це 50%. Вони за нас будуть голосувати. Хочеться, щоб і журі за нас проголосувало. Голосують професійні музиканти або пов'язані з музичною індустрією люди. Вони прискіпливі, вони розбирають пісню по кістках", - додала Джамала.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, відбудеться другий півфінал "Євробачення-2024". Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та вестиме текстову онлайн-трансляцію. Наразі ж пропонуємо вам ознайомитися зі списком учасників другого півфіналу та їхніми піснями.

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