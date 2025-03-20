Джамала відверто висловилася про зміни фігури після третіх пологів і як на це реагує чоловік

Українська співачка Джамала розсекретила, як повертається у форму після третіх пологів.

Джамала в проєкті "Терапія Красою" зізналася, що насправді під час третіх пологів її вага збільшилася на 20 кг. Зірка говорить, що це було доволі болісним моментом. Ще більше її ображали коментарі від хейтерів. Але згодом вона усвідомила, що ігноруватиме критику й стандарти та буде насолоджуватися материнством.

Тим не менш, виконавиця після появи малюка приділяє увагу не лише салонним процедурам, але здебільшого звертається до домашнього догляду. Крім того, інколи додає різноманітні фізичні навантаження.

"Чесно зізнаюсь, що під час третьої вагітності я погладшала на 20 кг. А через місяць після пологів ти отримуєш від фанів комент: "Джамало, що з вагою? Прийду до тебе на концерт, коли ти будеш 60 кіло". Може, вони передивилися голлівудських фільмів, коли жінка народила, віддала няні, пішла в спортзал, відмовилися від вигодовування… І я не засуджую в жодному разі. Але мій вибір – присвятити себе малюку. Дитина виношується дев'ять місяців – з чого ви вирішили, що жінка має відновитися за день чи місяць. Важливо давати собі час", - наголосила співачка.

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На тлі постійної критики артистку постійно підтримує родина. Джамала зізнається, що у моменти, коли вона почувається невпевненою через вагу, то її одразу підбадьорює чоловік Бекір.

"Мій чоловік, коли я кажу, що погладшала чи я негарна, то він мене підтримує і каже, що я красива, худа. Щойно я повернулася з пілатесу чи його, він одразу підтримує", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала прилетіла до ОАЕ і показала, яку давню мрію там втілила у компанії з ведучою Василісою Фроловою.