Джамала відверто зізналась, що її обурило на нацвідборі: "Хотілося б, щоб краще готувалися"

Українська співачка Джамала зізналась, що її обурило на Національному відборі на "Євробачення-2025".

Виконавиця була однією з членів журі конкурсу та допомагала обирати, хто представить Україну на міжнародній музичній арені в Базелі. У програмі "Ранок у великому місті" артистка зізналась, що її обурювала підготовка учасників. Зокрема, чимало користувачів ділилося, що конкурсанти, коли співали наживо, фальшивили. Джамала ж погоджуються з цими зауваженнями та додає, що хотілося б, аби учасники краще готувалися.

"Звичайно, хотілося б, щоб самі виконавці краще готувалися. Чому? Тому що багато є претензій саме від людей, щоб наживо співають фальшиво. Ну це справді так!" – поділилася артистка.

Також виконавиця додала, що цьогоріч не було одностайної пісні. Фаворитами Джамали були гурт Ziferblat, співак KHAYAT та дует MOLODI. Врешті, 10 балів артистка віддала учасникам, які й стали переможцями.

Гурт Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

"Було відчуття, що цьогоріч не було такої пісні одностайної. У мене рівно йшли Ziferblat, KHAYAT та MOLODI. Так в мене рівно йшли. Хоча я особисто поставила Ziferblat 10 балів", - додала Джа.

Нагадаємо, цьогоріч Україну на нацвідборі представить гурт Ziferblat. Раніше продюсерка нацвідбору Тіна Кароль припустила, яке місце колектив посяде на конкурсі.

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