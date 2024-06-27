Джамала вперше прокоментувала крадіжку окупантами її майна в Криму: "Жахлива новина"

Українська співачка Джамала прокоментувала крадіжку росіянами її майна в окупованому Криму.

Артистка зізналась, що це болісна та жахлива новина для їхньої родини. У виконавиці не вкладається в голові, що у 21 столітті можуть чинити таке свавілля. Як додала знаменитість, це черговий раз демонструє, що Росія – країна-терористка.

"Це жахлива та болісна новина для всієї нашої родини. От як це усвідомити, що у цивілізованому світі відбувається таке свавілля: спершу окуповують територію, а потім забирають там усе?! Це – репресії, це – депортація у сучасності! Це ще раз демонструє самочинство, яке коїть російська влада", - прокоментувала зірка в інтерв'ю Insider.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

До речі, як виявилося, окупанти вкрали майно не Джамали, а її батьків. Артистка говорить, що рідні тяжко працювали та купували все за власні кошти. Тож, співачку обурює, що в міжнародний розшук РФ оголосила її, а обікрала батьків. Джа наголосила, що не полишить це просто так.

"До цього майна я не маю жодного стосунку, це власність моїх батьків, вони будувалися понад двадцять років. Кожну цеглину здобували заробленими кров'ю та потом грішми. І до чого тут батьки, у міжнародний розшук оголосили мене. Я не мовчатиму, це точно. Якщо змовчу, росіяни прийдуть до інших кримських татар, до всіх українців на окупованих територіях, щоб і далі чинити свавілля", - наголосила співачка.

Нагадаємо, російські окупанти обікрали Джамалу під соусом "націоналізації". В артистки забрали дві земельні ділянки та будинок в Алушті. Виявилося, це було власністю батьків Джа.

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